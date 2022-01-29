السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، اليوم السبت بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

ترجع أحداث القضية رقم 30502 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية اول يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرضها داخل في المصنع محل عمله بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب تواجد المجني عليها الطفلة "ن.أ.ر" 10 سنوات، في المصنع محل عمل والدها، استدرجها المتهم " م.ج.أ" عامل بالمصنع إلي أحد الأماكن البعيدة عن أعين العاملين وقام بشل حركتها ملامسة أماكن العفة من جسدها مستغلا صغر سنها وقلة حيلتها فقامت بإبلاغ والدها الذي اصطحب المتهم إلي قسم الشرطة وحرر له محضر وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.