نورلاند: معطلو العملية السياسية في ليبيا يدركون أنهم سيحاسبون

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، أن المعطلين للعملية السياسية في ليبيا يدركون جيدا أنهم سوف يحاسبون من الشعب الليبي.

وبحسب تغريدة لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على موقع "تويتر"، فإن السفير نورلاند قال في لقاء مع شبكة سي إن إن: "أي قادة ليبيين يُنظر إليهم على أنهم معطلون للعملية.. يدركون أنهم سيضطرون إلى المحاسبة من الشعب".

وفي وقت سابق اليوم، أكد نورلاند، أن الولايات المتحدة تتفق مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وإعطائها الأولوية.

وقال: "إن بلاده تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وشدد على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع، مجددا الدعوة لجميع الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية.

ريتشارد نورلاند