الجزائر تسجل 10 وفيات و1742 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء السبت، تسجيل 10 وفيات و1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغ 249 ألفا و310 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و555 حالة.

وأشارت إلى تماثل 1090 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 166040. فيما يتواجد 42 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الوزارة دعت المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.