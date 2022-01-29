وفد مغربي يصل طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية

وصل وفد من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة، اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في ليبيا بعد إغلاق دام 8 سنوات وكان في استقباله مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية خليفة القايدي.

وذكرت وزارة الخارجية الليبية، في بيانها، إن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى الرباط في شهر يونيو الماضي ولقائها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالإضافة إلى توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.