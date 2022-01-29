جيهان جادو تشارك فى ندوة المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة

نظم المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة ندوة بعنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة- تجربة من فرنسا وهولندا" اليوم السبت.

استضافت الندوة نماذج ناجحة للمرأة المصرية في الخارج وتم تكريمهم في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والذى كرم ٣١ مصرية اللاتي حققن نجاحات فى بلاد المهجر.

تحدثت دكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي بفرساي ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا عن تجربتها بالخارج، وتحدثت عن وضع المرأة المصرية مقارنة بالمرأة الفرنسية، وما آلت إليه المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية، وكيف ينظر المجتمع الدولي في فرنسا للمرأة المصرية وايضا كيف بدأت بالاندماج مع المجتمع الفرنسي من خلال بيت الحي وانها كانت من الذين اختارهم محافظ فرساي لدخولها مجالس الأحياء.

وتحدثت جادو، عن مساهمتها من خلال المشاركة في دعم القضايا المتعددة لمصر مثل تنشيط السياحة المصرية من خلال استضافتها زملاء لها بالعمل في قصر فرساي وإعداد لهم زيارة هامة لمصر كان لها مردود اثر طيب .

وتحدثت الإعلامية سحر رمزي رئيسة اتحاد النساء العربيات في هولندا عن تجربتها الشخصية في هولندا وكيف ساعدت المرأة المصرية والعربية للاندماج من خلال ورش عمل تحافظ على إدماجهم ومعرفة كافة الحقوق والواجبات داخل المجتمع مع الحفاظ علي الهوية ، وكيفية مساندة الوطن الأم مصر في كافة القضايا الوطنية وإحداث حالة من التواصل الإيجابي وحث الأسر المصرية على الاستثمار في بلدهم وتنشيط السياحة.

حضر الندوة عضوات الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وأعضاء من اللوينز وعضوات المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، وتم فتح الحوار بين الحضور وضيوف الندوة والإجابة على الأسئلة، وتم أخذ الصور التذكارية.