السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جيهان جادو تشارك فى ندوة المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة

جيهان جادو
جيهان جادو

نظم المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة ندوة بعنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة- تجربة من فرنسا وهولندا" اليوم السبت.
استضافت الندوة نماذج ناجحة للمرأة المصرية في الخارج وتم تكريمهم  في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والذى كرم ٣١ مصرية اللاتي حققن نجاحات فى بلاد المهجر.

8c36fbcd-eb71-494a-bb4b-c7892d550814

تحدثت دكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي بفرساي ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا عن تجربتها بالخارج، وتحدثت عن وضع المرأة المصرية مقارنة بالمرأة الفرنسية، وما آلت إليه المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية، وكيف ينظر المجتمع الدولي في فرنسا للمرأة المصرية وايضا كيف بدأت بالاندماج مع المجتمع الفرنسي من خلال بيت الحي وانها كانت من الذين اختارهم محافظ فرساي لدخولها مجالس الأحياء.

6ca094b9-da86-4258-af99-adacb48a73a0

وتحدثت جادو، عن مساهمتها من خلال المشاركة في دعم القضايا المتعددة لمصر مثل تنشيط السياحة المصرية من خلال استضافتها زملاء لها بالعمل في قصر فرساي وإعداد لهم زيارة هامة لمصر كان لها مردود اثر طيب .
وتحدثت الإعلامية سحر رمزي رئيسة اتحاد النساء العربيات في هولندا عن تجربتها الشخصية في هولندا وكيف ساعدت المرأة المصرية والعربية للاندماج من خلال ورش عمل تحافظ على إدماجهم  ومعرفة كافة الحقوق والواجبات داخل المجتمع مع الحفاظ علي الهوية ، وكيفية مساندة الوطن الأم مصر في كافة القضايا الوطنية وإحداث حالة من التواصل الإيجابي وحث الأسر المصرية على الاستثمار في بلدهم وتنشيط السياحة.

25fd08bd-8b3f-4f26-b87e-77e63b8bed6c

حضر الندوة عضوات الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وأعضاء من اللوينز وعضوات المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، وتم فتح الحوار بين الحضور وضيوف الندوة والإجابة على الأسئلة، وتم أخذ الصور التذكارية.

a30eaeb0-e64f-49df-bf58-088b932b0746

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الصحة: نعيش ذروة الإصابة بكورونا ومتوقع استمرارها حتى منتصف فبراير

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

988 مليون جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال ديسمبر الماضى

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى