السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 1600 طن مخلفات صلبة بطريق الأوتوستراد جنوب القاهرة

حملات لرفع تراكمات
حملات لرفع تراكمات القمامة بالقاهرة

واصلت المنطقة الجنوبية مجهوداتها للقضاء على مشكلات تراكم الاتربة والمخلفات وتحسين مستوى منظومة النظافة للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية والاستجابة الفورية من المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

في السياق، تابعت جيهان عبدالمنعم حملات النظافة التي تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية لليوم الثالث على التوالي والتي انطلقت هذه الحملات بطريق الاوتوستراد بنطاق حي البساتين لتشمل رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة  وازالة ردش ومخلفات المباني من امام مساكن اللاسلكي بطريق الاوتوستراد واسفرت الحملة عن رفع نحو 80 نقلة باجمالي ١٦٠٠ طن من المخلفات الصلبة من خلال استخدام مختلف المعدات والآلات وسيارات لنقل المخلفات وبلدوزر لتسوية الارض بهدف رفع كفاءة المنظومة والاستفادة القصوى من الموارد ورفع كفاءة عمليات الجمع.

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وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن الحملات مستمرة لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة واعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام فقد شملت المجهودات أيضًا، رفع تراكمات الاتربة وتجريد المخلفات بشارع الخمسين من نزلة طريق العين السخنة بنطاق حي البساتين وحي المعادي حتى تقسيم الجمعيات بشارع زهراء المعادي الى جانب تجريد ورفع اتربة الجزيرة الوسطى بشارع الخمسين بمحيط الكنيسة وذلك من خلال تسخير الجهود البشرية وفرق العمل والالآت والمعدات  لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة.

أضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن حملات النظافة ورفع المخلفات وتراكمات الأتربة والردش ومخلفات المباني مستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية وأن الأعمال تجري على قدم وساق من خلال فريق عمل متكامل تتعاون فيه جميع الاجهزة التنفيذية ورجال المتابعة الميدانية بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة برئاسة اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة  لإنجاز الأعمال على الوجه الاكمل باعتبارها خطوة هامة للقضاء على المخلفات والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين مع التوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري.

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وثمنت نائب المحافظ الجهود المستمرة لرفع كافة انواع المخلفات والتي تقوم بها احياء المنطقة الجنوبية و التي تبذل جهودا لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة دورية للحد من انتشار الامراض والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين  من خلال تنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة للمساهمة في حل المشكلات الطارئة الخاصة بالنظافة وجمع المخلفات والتخلص الامن منها .

كما شددت على رؤوساء الاحياء بالمنطقة بضرورة الاهتمام والحرص الدائم بتكثيف اعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات اولا بأول والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال تكثيف دوريات النظافة وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وادارات المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء.

الأوتوستراد رفع تراكمات القمامة أحياء جنوب القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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