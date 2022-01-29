مجدي الهواري يكثف ساعات تصوير «ديما عامر» لـ مصطفى شعبان

تجنبا للضغط..

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسله الجديد «دايما عامر»، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج مجدي الهواري يكثف ساعات العمل والتي تصل إلى 16 ساعة بشكل شبه يومي، سعيًا منه لإنهاء معظم مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم، لتلاشي الضغوطات التي من الممكن أن يقع فيها صناع المسلسل بسبب التصوير بالتزامن مع العرض، مشيرًا إلى أنه يقوم بمونتاج الحلقات التي ينتهي من تصويرها لتكون جاهزة للعرض.

وكان ظهر مصطفى شعبان داخل كواليس تصوير العمل من داخل معمل في إحدى المدارس التي يعمل بها، وظهرت شخصيات متخفية بقناع «لاكاسا دي بابل» الإسباني، يحاولون اختطاف الطلاب والطالبات.

دور مصطفى شعبان

ويلعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر"، مشرف اجتماعى في مدرسة، بينما تؤدى الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة"، مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور "مستر أبوالوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

وتدور قصة المسلسل حول مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت.

مسلسل "دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت اشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.