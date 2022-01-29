السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئناف حركة الملاحة النهرية بين ميناءي قسطل وأشكيت

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان استئناف حركة الملاحة النهرية وتشغيل 4 عبارات منها 2 عبارة تابعتان للوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية و2 عبارة تابعتان للقوات المسلحة حمولة كل منهم 6 سيارات نقل وشاحنات و3 أتوبيسات، وبالتالي انتظام الحركة التجارية بعبور الأتوبيسات وشاحنات وسيارات النقل الثقيل المحملة بالبضائع والمنتجات المصرية المصدرة لدولة السودان الشقيق والأسواق الإفريقية بين ميناءى قسطل وأشكيت على الحدود المصرية السودانية بعد توقفها نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية والطقس السيئ.

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يأتي ذلك بعد قرار اللواء أشرف عطية بالتدخل لاستئناف حركة الملاحة النهرية بعد تحسن حالة الطقس في مدينة أبوسمبل السياحية.

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كان محافظ أسوان قد وجه رئيس مدينة أبوسمبل بتوفير احتياجات السائقين وتسهيل آلية عبور الشاحنات التجارية للقضاء نهائيًا على أى تكدس لها فى الجانبين الشرقى والغربى.

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التدخل أسوان خدمات الأحوال الجوية الحدود المصرية السودانية اللواء أشرف عطية

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