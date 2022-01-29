رئيس أبو قرقاص بالمنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرية بنى موسى

تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية بنى موسى لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي ستغير خريطة الريف المصري.

كان عرفات عبدالله، نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه الدكتور ماد عبد الجليل رئيس الوحدة القروية بقرية بنى موسى قد تفقدا عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقري بنى موسى ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لمتابعة معدلات الأداء والالتزام بالمعايير والمواصفات التي تم وضعها وسرعة إنجاز هذه المشروعات والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

أكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

وأكد رئيس المركز أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها مشيرا إلي أن هناك توجيهات وتكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة المشروعات وتذليل كافة المشكلات والمعوقات أولا بأول والعمل علي سرعة تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد لها.

وعبر الأهالي في القري والتوابع عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية واعتبروها حلم تحقق في زمن قصير في ظل توجيهات الرئيس السيسى.