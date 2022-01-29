السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم في دعوى حل «أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية»

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري،غدًا الأحد، الحكم في  الدعوى القضائية التي تطالب بتفعيل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما. 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 55113 لسنة 75 قضائية، أن الجمعيتين تمارسان أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية، كما أنهما تكونان جمعيات سرية ومجالس وتشكيلات سرية ذات طابع ديني تدعوان من خلالها إلى تأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي حسب الدعوى.

وأضافت الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، أن الجمعيتين تدعوان أيضا إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقدية، بسبب علاقاتهم الممتدة بالشيخ محمد حسين يعقوب، وثبوت دعمهما المعلن في وقت سابق لحازم صلاح أبوإسماعيل ومحمد مرسي لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء رابطة تسمى مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية، وذلك كله فيما تلى ثورة 25 يناير، كما أنهما تستهدفان تهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت في قضية «خلية داعش إمبابة» المنظورة أمام القضاء الجنائي.

الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جمعيتي أنصار السنة المحمدية الجمعية الشرعية

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