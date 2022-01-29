«المرور» ترفع 393 سيارة و32 دراجة نارية من الشوارع

واصلت أجهزة الأمن حملاتها على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 393 سيارة- 32 دراجة نارية، وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية: تم ضبط (17640) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (196) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (637) من سائقى حافلات المدارس، وتبيَّن إيجابية (2) منهم، وفحص (624) مركبة تبين مخالفة (19) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3487) من قائدى المركبات بالطرق، وتبيَّن إيجابية عدد (198) سائقًا منهم.