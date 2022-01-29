انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق داخل محل تجارى شهير بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي شب داخل محل تجاري شهير بإمبابة، والوقوف على أسبابه، وفحص الخسائر والتلفيات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق نشب داخل محل تجاري شهير بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، شمال المحافظة.

البداية كانت بتلقي المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تصاعد أدخنة ونشوب حريق داخل محل تجاري شهير كائن بشارع الوحدة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.