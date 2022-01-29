السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم العاصمة يتفقد لجان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

جولة وكيل تعليم القاهرة
جولة وكيل تعليم القاهرة

تفقد محمد عطية، وكيل أول الوزارة -مدير المديرية، لجنة مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية. واستقبله هاني زكريا مدير عام الإدارة، ومحمد سليمان رئيس اللجنة.

واطمأن وكيل تعليم القاهرة على حسن سير عملية الامتحانات واستعدادها لاستقبال الطلاب، حيث أدى الامتحان باللجنة 421 طالبا في 30 لجنة، بالإضافة إلى لجنة خاصة، وعدد 3 حالات دمج.

كما تفقد مدرسة البهية البرهانية الإعدادية بنات عدد الطالبات 152 طالبة في 9 لجان، بالإضافة إلى 8 حالات دمج، وكان في استقباله عنايات علي، رئيس اللجنة. 

واطمأن وكيل تعليم القاهرة على أداء الطلبة والطالبات للامتحان، وسألهم عن الامتحانات وكانت إجابة الطلبة مطمئنة، وتمنى لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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جولة وكيل تعليم القاهرة

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع الأحياء والجهات المعنية وفق توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة، والمتابعة مع الشئون الصحية وتوفير زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة؛ لمتابعة أي حالات مرضية أو حدوث طارئ، ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة الامتحانات بها، وربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات المحافظة، والإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوى.

كما تفقد مدير المديرية، اللجان قبل دخول الطلبة، واطمأن على جودة الإضاءة ومناسبة المقاعد للطلبة وتوفير المناخ المناسب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد مدير المديرية، أن إجمالي الطلبة الذين يؤدون الامتحان اليوم السبت الموافق 29/1/2022 
في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية 190481 طالبا وطالبة، موزعين على 757 لجنة، وعدد 38 حالة بمستشفى 57357 من بينها 6 حالات من أبناء القاهرة، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 2/3/2022.

كما تابع المطبعة السرية في الساعات الأولى من فجر اليوم، كما لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى حتى الآن.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تعليم القاهرة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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