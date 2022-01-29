91 ألفا و672 طالبا يؤدون امتحانات الإعدادية بالغربية.. اليوم

يؤدي 91 ألفًا و672 طالبًا في محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بمراكز ومدن المحافظة.

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالغربية، قد أكد أن جميع مدارس الغربية جاهزة تمامًا لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، حيث يؤدي 91672 طالبًا بالإعدادية العامة، مُقسمين إلي 45071 طالبًا، و45401 طالبة، منهم 1200 طالب بنظام المنازل، في 437 لجنة، و4650 طالبًا بالإعدادية المهنية، في 26 لجنة علي مستوي المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الإدارات التعليمية العشر، الموجودة بالثمان مراكز علي مستوى محافظة الغربية، قد أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وأضاف "حسن"، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أي مشكلة في الحال، مؤكدًا ان تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد تم تنفيذها ومراجعتها علي الوجه الأكمل.

يذكر أن، لجنة التطهير بالمديرية، قد قامت أيضًا بتنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقد شمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية.

وعلى صعيد آخر، كرمت مديرية العربية والتعليم بالغربية، محمد فاروق، مدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية، في لمحة وفاء وعرفان بالجميل، حيث احتفلت إدارة غرب المحلة التعليمية بتكريم مدير عام الإدارة، بمناسبة وصوله إلى سن التقاعد، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والقيادات التعليمية، داعين الله أن يوفقه في حياته ويديم عليه الصحة والعافية.