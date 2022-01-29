أول ورشة موسيقية لآلة السنطور بمصر في بيت العود العربي ..الليلة

لأول مرة في مصر، ينظم بيت العود العربى ببيت الهراوي، بمقره الكائن خلف جامع الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم السبت، أول ورشة موسيقية لآلة السنطور بمصر، وتقديم فقرة موسيقية للفنان العراقى الكبير وسام العزاوى، تحت إشراف الفنان الكبير نصير شمه، وذلك بمقر بيت العود العربى .

حصل الفنان وسام العزاوي على الدبلوم العالى من معهد الدراسات الموسيقية عام ١٩٨٥م، عمل أستاذاً للموسيقى العربية والمقام العراقي في المعهد الأوربي للثقافة العربية التابع لوزارة الثقافة البلجيكية في بروكسل من عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٩، قام بعمل جولات فنية كثيرة في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن السنطور آلة موسيقية وترية شبيهة بآلة القانون، ولكنها تختلف عن القانون في طريقة العزف. فالقانون يعزف عليه بريشتين مصنوعتين من الفضة تلبس في سبابتي يدي العازف اليمنى واليسرى، أما السنطور فإن العازف يأخذ بالضرب على أوتاره بمضربين صغيرين من الخشب، ويقوم بتبديل الأصوات بتحريك الحمالات التي تسند الأوتار وهي عادة مصنوعة من الخشب.

ــ مناقشة قضايا المرأة بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

في سياق متصل، يواصل نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فعالياته بمسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم أيضا.

ويخصص النادي فعالياته لمناقشة قضايا المرأة في المجتمع بعرض الأفلام التي تناقش قضاياها، حيث يعرض كلا من فيلم " تستاهل ياقلبي" إخراج لمياء إدريس، وفيلم "نباتات الصحاري" إخراج رنا رأفت.

ويدور فيلم " تستاهل ياقلبي" حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء الغير متزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر. حصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية عن عام 2020، كما حصل على تنويه خاص في مهرجان أسوان 2020.

أما فيلم "نباتات الصحاري" فحصل على جائزه تنويه خاصة بجائزة عزيزة أمير، وذلك لأفضل مخرجة عربية، بالإضافة إلى جائزة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير عن دورة 2021.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع الجمهور والمخرجتان لمياء إدريس ورنا رأفت. وتقام فعاليات النادي تحت إشراف الناقد أحمد عسر.

