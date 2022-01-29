السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نصف العام الدراسى.. اليوم

لجان امتحانات
لجان امتحانات

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط، في محافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأعلن مدير المديرية، استكمال امتحانات النقل الثانوي، اليوم السبت الموافق 29 /1 /2022، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة وتوجيهات محافظ القاهرة بتشكيل غرف العمليات والمتابعة المستمرة.

كما أشار مدير المديرية، إلى أن المديرية وإداراتها بها 33 غرفة عمليات مشكلة على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين  خلال فترة إجازة الخميس والجمعة .

وشدد "عطية"، على رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار  للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والإدارات التعليمية.

وأكد مدير المديرية، على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات والأحياء وجميع  الجهات المعنية، مشددًا على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات ومتابعة الأرصاد الجوية، والالتزام بالإجراءات الآتية:

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.
- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.  
- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك  المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.
- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وازالة ماء الأمطار . 
- تسليك مسالك المطر.
- رفع أي أجهزة عن الأرض. 
- التأكد من سلامة المعامل. 
- إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس. 
- تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء منها. 
- توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.
- ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة.
- عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

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