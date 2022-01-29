استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي فرنسا، أعلن معهد الصحة العامة تسجيل 263 حالة وفاة، و353 ألفا و503 إصابات بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 المنصرمة؛ ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد حتى اليوم إلى 130 ألفا و278 حالة، وإجمالي الإصابات 18 مليون و476 ألفا و227 إصابة.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 277 حالة وفاة، و89 ألفا و176 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 155 ألفا و317 شخصا، بينما يبلغ إجمالي من كُتب (كوفيد-19)، في شهادات وفاتهم كأحد أسباب الوفاة 176 ألفا و813 شخصا، ووصل العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء 16 مليون و333 ألفا و980 إصابة.



كما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية رصد 378 حالة وفاة، و143 ألفا و898 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة؛ لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا إلى 145 ألفا و537 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية 10 ملايين و683 ألفا و948 إصابة.



وفي البرتغال، أبلغت السلطات الصحية عن 44 حالة وفاة، و63 ألفا و833 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك 19 ألفا و788 حالة، وإجمالي الإصابات مليوني و507 آلاف و357 إصابة، بينها أكثر من 579 ألف إصابة نشطة حاليا.



وسجلت كرواتيا 9924 إصابة ووفاة 65 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 919 ألفا و598 مصابا، والوفيات إلى 13 ألفا و690 حالة.





وعلى الصعيد الآسيوي، سجلت فيتنام 14 ألفا و929 إصابة ووفاة 141 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و218 ألفا و137 مصابين والوفيات إلى 37 ألفا و432 حالة.



وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية بوفاة 7 أشخاص، وتسجيل إصابة 9 آلاف و905 آخرين بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في إندونيسيا حتى اليوم إلى 144 ألفا و268 حالة، وإجمالي الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 4 ملايين و319 ألفا و175 إصابة.



وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 15 ألفًا و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و762 ألفًا و771 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفًا و308 حالة عقب تسجيل 20 حالة وفاة.

وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و293 إصابة، بينما توقفت حصيلة الوفيات عند 59 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى 15 ألفًا و386 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 5554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 338 ألفًا و625 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 853 حالة عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وإفريقيًا، في كينيا، سجلت السلطات الصحية 193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 321 ألفًا و111 إصابة، بينما سجلت البلاد 11 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات 5578 حالة.

