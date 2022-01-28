السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أتوبيسات النقل العام تنتظر الزوار أمام معرض الكتاب (صور)

أتوبيسات النقل العام
أتوبيسات النقل العام

حرصت أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار هيئة معرض الكتاب على الانتظار للحظات والدقائق الأخيرة لحين خروج المواطنين من معرض الكتاب، قبل غلق المعرض، حرصا على توصيلهم إلى أماكن توجههم، والتسهيل عليهم التنقل وتوفير الوقت والجهد.

وسعى الزوار للخروج قبل الساعة التاسعة مساء، للركوب بالأتوبيسات، وتنوعت خطوط التحرك متنوعة ما بين رمسيس والإسعاف والتحرير، صقر قريش، كارفور، ألف مسكن، العباسية،.. وإلخ.

أتوبيسات النقل العام

تقول ماجدة أحمد، أحد زوار معرض الكتاب إن اتوبيسات معرض الكتاب توفر عليها الوقت، وتسهل عليها الوصول إلى معرض الكتاب، قائلة: "أنقذتنا من زحمة المواصلات ووفرت علينا وقتا كبيرا".

أما قال مسعد، أحد زوار معرض الكتاب إن الخدمة بالاتوبيسات جيدة للغاية، ومواصلة مريحة وسهلة، وسعرها في متناول أيادي الزوار، وتشجيع الزوار على الذهاب للمعرض باستمرار وشراء كل ما يحتاجونه من كتب.

أتوبيسات النقل العام

بينما قال محمد، أحد زوار معرض الكتاب، إن هناك عدد كبير من الأتوبيسات قام بالتسهيل عليهم للوصول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أقل وقت ممكن.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

محمد الباز يكشف عن كنز تركه ياسر رزق قبل وفاته

سعر عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا فى مصر

«مصر تصدق الوعد».. الباز يكشف أبرز رسائل زيارة السيسى الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة