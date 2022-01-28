أتوبيسات النقل العام تنتظر الزوار أمام معرض الكتاب (صور)

حرصت أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار هيئة معرض الكتاب على الانتظار للحظات والدقائق الأخيرة لحين خروج المواطنين من معرض الكتاب، قبل غلق المعرض، حرصا على توصيلهم إلى أماكن توجههم، والتسهيل عليهم التنقل وتوفير الوقت والجهد.

وسعى الزوار للخروج قبل الساعة التاسعة مساء، للركوب بالأتوبيسات، وتنوعت خطوط التحرك متنوعة ما بين رمسيس والإسعاف والتحرير، صقر قريش، كارفور، ألف مسكن، العباسية،.. وإلخ.

أتوبيسات النقل العام

تقول ماجدة أحمد، أحد زوار معرض الكتاب إن اتوبيسات معرض الكتاب توفر عليها الوقت، وتسهل عليها الوصول إلى معرض الكتاب، قائلة: "أنقذتنا من زحمة المواصلات ووفرت علينا وقتا كبيرا".

أما قال مسعد، أحد زوار معرض الكتاب إن الخدمة بالاتوبيسات جيدة للغاية، ومواصلة مريحة وسهلة، وسعرها في متناول أيادي الزوار، وتشجيع الزوار على الذهاب للمعرض باستمرار وشراء كل ما يحتاجونه من كتب.

أتوبيسات النقل العام

بينما قال محمد، أحد زوار معرض الكتاب، إن هناك عدد كبير من الأتوبيسات قام بالتسهيل عليهم للوصول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أقل وقت ممكن.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».