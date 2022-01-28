الدوما الروسى يدعو إلى الحوار مع أوكرانيا ويستبعد نشوب حرب بين البلدين

شدد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، على أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى السلام، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تحتاجان إلى حرب نووية.

وقال في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، إنه "لن تكون روسيا في حالة حرب أبدا مع أوكرانيا، فكلا البلدين بحاجة إلى السلام، وهو أمر ممكن فقط من خلال الحوار".

وتابع رئيس مجلس "الدوما" الروسي، أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى السلام، والولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تحتاج إلى حرب نووية، مضيفًا أن الحوار أفضل دائما، ويجب أن يبنى على مبادئ الاحترام المتبادل والدفاع عن مصالح المواطنين.

ولفت قائلًا: "تقع مسئولية خاصة على عاتق نواب مجلس (رادا)، إنهم بحاجة إلى التفكير في مواطني بلدهم ومصالح شعبهم"، مضيفًا أنه لسوء الحظ، فإن جميع المشاكل تقريبا موجودة في أوكرانيا، حيث يعيش الناس الطيبون المجتهدون، حيث كان مستوى المعيشة منذ الاتحاد السوفييتي من أعلى المستويات، بسبب الافتقار إلى النخب ذات التوجهات الوطنية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في خطابه أمام البرلمان البيلاروسي، إنه إذا اندلعت الحرب، فسيخسر الجميع.

وأضاف لوكاشينكو، في بيان، "نحن نرفض الحرب بشدة.. الحرب شيء سيئ ومريع، وإذا اندلعت، فستكون أول الأشياء التي يتعين علينا تركها هو حياتنا وقد نفقد أحباءنا، ووقتها سنكون مطالبين بتحمل مصاعب تلك الحرب. من يريدها؟ لا أحد يريدها. لا أحد في العالم يريد الحرب".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه "لن يكون هناك نصر في تلك الحرب، سنخسر جميعًا، لهذا السبب لا نريدها، لقد شهدنا ما يكفي من الحروب".

وأشار لوكاشينكو إلى أن العالم "فقد ملايين الأشخاص في الحروب الماضية" وأعرب عن رغبته في العيش والعمل بسلام.