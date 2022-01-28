الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء 26 عملية جراحية لكافة التخصصات بالمجان بمستشفى إيتاي البارود

مستشفى ايتاى البارود
مستشفى ايتاى البارود

نظمت مستشفي إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور رضا عبد الوهاب بكر، مدير المستشفي، اليوم الجمعة، فاعلية تحت شعار" في حب مصر"، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير، لإجراء عمليات جراحية بكافة التخصصات في المستشفي.


وقال مدير مستشفي ايتاي البارود العام، إنه تم إجراء 26 عملية جراحية في كافة التخصصات الطبية، في مبادرة يوم في حب مصر، مؤكدًا أن جميع حالات بحالة مستقرة ويتم متابعتهم من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض.


وأشار، إلى أن المبادرة شارك فيها جميع الأطقم الطبية بالمستشفي وعلي رأسهم الدكتور مدحت البهوتي وكيل المستشفي والدكتور احمد رزق رئيس قسم الجراحة والدكتور عبد السلام المرسي رئيس قسم العمليات، والدكتور وائل خيري رئيس قسم الأنف والاذن، والدكتورة حسناء الشاذلي رئيس الصيادلة، والدكتور حازم سويلم أخصائي تخدير وأيمن شلتوت كبير فنيين التخدير.

 

دكتور رضا بكر 

ومن ناحية أخرى، واصلت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة واشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية تنظيم القوافل الطبية الشاملة، حيث استهدفت قرية النجاح بمركز التحرير واستمرت لمدة يومين.

البحيرة المواطنين مدير مستشفى مديرية الصحة وكيل الوزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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