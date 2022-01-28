الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حان وقت زيارة الطبيب.. علامات تشير إلى إصابتك بـ«أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتحديدا متحور أوميكرون، الذي ينتشر بين الجميع كالنار في الهشيم، بعدما قال الخبراء عنه إنه الأكثر انتشارًا بين جميع المتحورات التي ظهرت حتى الآن.

وفي السطور التالية نقدم أبرز العلامات التي تشير إلى إصابتك بـ"أوميكرون"، وذلك بحسب ما ورد في موقع "thesun".

يذكر الموقع، أن هناك عددا من الأعراض التي تعني أنه يجب عليك فحص نفسك من أوميكرون، وهذه العلامات واسعة النطاق وتظهر بشكل أكثر شبهاً بالبرد أو الإنفلونزا، خاصةً في الأشخاص الذين تناولوا بالفعل لقاح كورونا.

قال أحد الخبراء، إن هناك نوعين من الأعراض الرئيسية لأوميكرون، يجب ألا تتجاهلها أبدًا، وهي آلام العضلات ومشاكل الأمعاء والشعور بالدوار، فهذه الأعراض وإن كانت أقل شيوعا في المتحورات الأخرى، لكن يتم تسجيل البعض الآخر بانتظام بواسطة الأشخاص الذين تم استخدام أحدث إصدار عليهم.

وحذر أحد الخبراء من وجود علامتين من المحتمل أن تعني أن لديك أوميكرون، ويقول البروفيسور تيم سبيكتور، إن العامل الرئيسي وراء تطبيق Zoe Symptom Study، هو زيادة كبيرة في التقارير عن التهاب الحلق ووجود صوت خشن، حتى إن تواجدها أكثر شيوعًا مما كان عليه.

إنه أكثر شيوعًا، الآن، مع أوميكرون مما كان عليه مع المتغيرات الأخرى، لذا فإن التهاب الحلق هو حقًا علامة رئيسية على متحور أوميكرون.

يصفه المصابون بأنه نوع جديد من التهاب الحلق ومؤلم للغاية، وهو شيء لم يكتشفوه من قبل مع نزلات البرد الأخرى.

إذا في حال ظهرت عليك أعراض مثل التهاب الحلق أو صوت خشن، فأنت بحاجة إلى الحصول على PCR، فإن هذا أحد أهم علامات الإنذار المبكر التي يجب الانتباه إليها، والتي يمكن أن يخطئ المرء في اعتبارها نزلة برد، وتشمل الصداع وسيلان الأنف والعطس.

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