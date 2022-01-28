صقيع وأمطار متوسطة الغزارة.. استمرار نوة الكرم على أحياء الإسكندرية

تتجدد الأمطار على عروس البحر المتوسط، لتشهد الإسكندرية منذ قليل هطول أمطار بنسب متوسطة، وذلك استمرارا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، وذلك تباعا لنوة الكرم.

وتتكاثر السحب المنخفضة على شمال وشرق المحافظة، يصاحبها سقوط الأمطار بنسب بين المتوسطة والغزيرة مع استمرار تدفق السحب الممطرة.

وواصلت الأمطار في الهطول في حي العجمي، ووسط، والمنتزة وباقي أحياء المحافظة، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة وشدة في سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 - 3.5 متر.

- الصرف الصحي ترفع حالة الطوارئ

من جانبه شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع استمرار تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأعلنت شركة الصرف الصحى أنه خلال الأيام الماضية لم تشهد محافظة الإسكندرية أي من تكدسات لمياه الأمطار إلا في بعض المناطق المحددة بنسب قليلة، وتم التدخل الفوري لإنهاء الأزمة.

تابع «نافع»، استمرار تواجد سيارات شفط وكسح مياه الأمطار في معظم أنحاء المحافظة للتدخل الفوري في حين تلقي أي بلاغات لتكدس الأمطار الكثيفة في شوارع المحافظة منعا لإعاقتها لحركة المارة والسيارات.

محافظة الإسكندرية بها ما يزيد عن 94 ألف مطبق و38 ألف شنيشة يتم العمل على تطهيرهم بشكل دوري قبل النوات، ويتم تكثيف العمل على مناطق تجمع المياه أثناء النوة لرفع العبء عنها نتيجة تجريف المخلفات أثناء استيعابها لمياه الأمطار.

وقام التنفيذيون في الأحياء بالتنسيق مع المختصين بالكهرباء لإزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها، والتأكد من عدم تأثرها بالرياح والأمطار، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، كما قامت الإدارات المختصة بإزالة وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين والحدائق العامة بعد تأثرها بسرعة الرياح وغزارة الأمطار أمس.