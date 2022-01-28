ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 525 قرصًا من الترامادول المخدر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة، بحوزة راكب قادم من اليونان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 847، اشتبه نجاح لطفي رئيس القسم المُعيَّن على لجنة الخط الأخضر، في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحمل 3 حقائب كبيرة وحقيبة صغيرة و4 كرتونة وكيس بلاستيك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد عبدالرحمن، مأمور الفحص، فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف وائل عيد، مأمور الجمرك وسامح زاهر، مشرف الصالة بتفتيش حقائب الراكب، فتبيَّن وجود 525 قرص من أقراص الترامادول المخدر وكيس به عدد من السجائر المخلوطة بالمواد المخدرة بوزن 18 جرام مخبأة داخل حقائبه وعدد من لفافات السجائر داخل الجاكت الذى يرتديه.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2022، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.