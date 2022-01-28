أهمها اللقاح والكمامة.. طبيب يوجه نصائح لزوار معرض الكتاب للوقاية من كورونا

انطلقت فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ 53 تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" منذ يوم 26 يناير الجاري، و حتى يوم 7 فبراير المقبل فى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وبعد الارتفاع الكبير في اعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خاصة المتحور "اوميكرون" ، يقدم الدكتور محمد كاظم استشاري الامراض المناعية نصائح لزوار معرض الكتاب، لكيفية الوقاية من الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد عند زيارة معرض الكتاب.

1- الحصول على اللقاح:

يجب الحصول على اللقاح، على الرغم من أنه لا يمنع الإصابة، لكنه يجعل الشخص اذا اصيب بكورونا تكون حالته احسن ويستطيع مقاومة الفيروس.

2- الحفاظ على مسافة آمنة مع الاخرين:

يجب الحفاظ على مسافة امنة بين الشخص ومن حوله، لا تقل عن متر واحد، حتى لو لم يبدوا أنهم مرضى.

3- تجنب الازدحام:

يجب تجنب الحشود والاتصال الوثيق مع الاخرين، والتواجد في الأماكن المزدحمة خاصة المغلقة.

4- ارتداء الكمامة:

يجب ارتداء الكمامة الطبية المناسبة التي تغطي كامل الوجه والانف.

5- غسل اليدين:

يجب غسل وتنظيف اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية ويفضل ان يكون بالماء الفاتر.

6- تطهير اليدين:

يجب تطهير اليدين كل 15 دقيقة بالمطهر الذي يحتوي على الكحول.

7- تغطية الانف والفم عند السعال والعطس:

يجب تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، والتخلص فورا من المناديل الورقية المستعملة وتنظيف وتعقيم اليدين.

8- العزل الشخصي:

إذا ظهرت على أي احد مجرد اعراض نزلة برد، يجب ان يعزل نفسه حتى يتعافى حتى لا تتفاقم عليه الاعراض ولا يضر من حوله.

9- تعقيم اليدين قبل ارتداء الكمامة وخلعها:

يجب تنظيف وتعقيم اليدين جيدا قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها، وبعد لمسها في أي وقت.

10-جعل البيئة المحيطة أكثر أمانا:

تكون مخاطر الإصابة بكورونا أعلى في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، حيث يقضي المصابون فترات طويلة من الوقت معا على مقربة شديدة، لذلك يجب الابتعاد عن الأماكن المكدسة وتنظيف وتعقيم الأسطح بشكل متكرر، خاصة تلك التي يتم لمسها، مثل مقابض الأبواب والحنفيات وشاشات الهاتف.

11- أصحاب الامراض المزمنة لا يجب عليهم الذهاب:

إذا كان الشخص يعاني من حالة طبية مزمنة، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بكورونا أو أحد متحوراتها أو حتى نزلة برد عادية، لذا يجب عليهم عدم الخروج من المنزل وتجب الأماكن المزدحمة وعدم التعامل مع أي أشخاص إلا بالإجراءات الاحترازية.