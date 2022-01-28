الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية بمطار بغداد

مطار بغداد
مطار بغداد

للمرة الثانية خلال شهر، تعرضت قاعدة فيكتوريا الأمريكية، في مطار العاصمة العراقية بغداد، لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة.

وتعرضت قاعدة فيكتوريا لهجوم بطائرة مسيرة، وتمكن نظام الدفاع "سيرام" من إسقاط المسيرة قبل استهدافها القاعدة في مطار بغداد، وفقا ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وسقطت الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد قرب المدرج والجانب المدني من المدرج.

وأكدت مصادر أمنية عراقية سقوط ما لا يقل 6 صواريخ في مطار بغداد الدولي.

وفى 5 يناير الجارى، أكدت مصادر أمنية وعسكرية عراقية،  أن صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

قاعدة فيكتوريا الأمريكية مطار العاصمة العراقية بغداد طائرات مسيرة صواريخ

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