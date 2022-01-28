فلاديمير تشيجوف يدعو الاتحاد الأوروبى لعدم تسييس قضية الغاز

دعا مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف بروكسل لعدم تسييس قضية التعاون في مجال توريدات الغاز.

وقال تشيجوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "المشاريع التي يجري تنفيذها الآن بما فيها مشروع "السيل الشمالي 2" تجارية بحتة وبمشاركة شركات الطاقة الروسية والأوروبية. وننطلق من أنها تصب في مصلحة الجهات الاقتصادية والمستثمرين الذين ينفذونها، وستفيد المستهلك الأوروبي في المستقبل".

وأضاف: "نأمل بأن يمتنع شركاؤنا الغربيون عن المزيد من تسييس التعاون في مجال الطاقة، وألا يطلقوا الرصاص على أنفسهم".

وأكد أن "روسيا لن تتخذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر حول أوكرانيا، وبالتالي فإن مسألة التصعيد هناك والعقوبات المحتملة ضد روسيا مرتبطة قبل كل شيء بعقلانية وبراغماتية الأوروبيين".

وأعاد إلى الأذهان أن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة مجمد منذ عام 2014 على خلفية الأحداث في أوكرانيا ليس بمبادرة من روسيا.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 67 ألفًا و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين فى البلاد إلى 11 مليونًا و241 ألفًا و109 إصابات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا ، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 327 ألفًا و448 شخصًا، بعد تسجيل وفاة 681 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر - في بيانه - أن 26 ألفا و404 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و71 ألفًا و740 شخصا، وأشار البيان إلى انتشار متحور "أوميكرون" في 68 إقليما من الأقاليم الروسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لا يزال مرتفعا للغاية، مشيرة إلى أن المتحور الذي يشتمل على أربع سلالات يتمتع بميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ ما يؤدى إلى انتشار سريع له في المجتمع مع مستويات أعلى من الإصابة عما سبق رؤيته خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.