البيت الأبيض: بايدن سوف يتحدث عصر اليوم مع نظيره الأوكرانى

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيتحدّث هاتفياً عصر اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إنّ المكالمة الهاتفية "ستجري عصرًا"، مشيرة إلى أنّ هدفها هو إجراء "تقييم" للوضع وليس لـ"إصدار إعلانات" في وقت لا تزال فيه التوترات على أشدّها حول أوكرانيا.

ويقود بايدن محاولات لبناء جبهة غربية موحّدة في وجه ضغوط عسكرية روسية على أوكرانيا التي أغضبت موسكو بسعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأوضحت ساكي أنّ الاتصال سيكون الثالث بين الزعيمين منذ ديسمبر.

وإن كانت كييف قد حصلت رسميا على دعم واشنطن في مواجهة موسكو، فإن العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة قد شهدت بعض الاحتكاك مؤخرا، فقد انتقد الأوكرانيون على سبيل المثال قرار الأميركيين إعادة عائلات الدبلوماسيين في أوكرانيا ورأوا فيه مغالاة من جانب واشنطن.

وذكّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنّ الولايات المتحدة تعتبر أنّ هجوماً روسياً على أوكرانيا محتمل "في أيّ وقت".

وانتقد مسؤولون أوروبيون آخرون، ما اعتبروه تهويلا للوضع من جانب الولايات المتحدة.

واعتبرت ساكي من جهة أخرى أن نتائج المفاوضات التي أجريت الأربعاء في باريس بين كييف وموسكو بوساطة فرنسية ألمانية لإيجاد جل للأزمة الأوكرانية كانت "إيجابية".

وستجري الجولة المقبلة من هذه المحادثات التي تعقد في إطار "صيغة النورماندي" في الأسبوع الثاني من شباط/فبراير في برلين.

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير صادر عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، أن أكثر من 62 ألف شخص إضافي قد يموتون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا يُعد الأسبوع الأول الذي يُتوقع فيه أن يكون للوفيات اتجاه مستقر أو غير مؤكد بعد الزيادات المتوقعة منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات الناجم عن كورونا سيرتفع ببطء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إنه قد يكون هناك ما مجموعه 923 ألف إلى 979 ألف حالة وفاة كلية ناجمة عن كورونا بحلول 19 فبراير المقبل منذ بدء انتشار المرض عام 2020.