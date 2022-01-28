الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية علي مسرح أوبرا دمنهور

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يستقبل مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى مبروك التي يؤديها الأوركسترا ثم صولو موسيقى "ع الحلوة والمرة" أداء عازف الناي الأول محمد نوارة. بالإضافة إلي باقة متنوعة من الأغاني العربية من بينها: لما رمتنا العين - يا ضاربين الودع - ع الله تعود - هل عندك شك - يا واحشني رد عليا ويختتم الفاصل الأول بأغنية ع اللى جرى للفنانة التونسية عليا. يشدو بها كلا من الفنانين هايدي الجندى، أمير الرفاعي و ياسر سعيد.

بينما يبدأ الفاصل الثاني بموسيقى مضناك جفاه التي يؤديها عازف العود الأول وليد سلامة، ويضم مجموعة من أجمل الأغاني هي: طاير يا هوا- زى نورالشمس - فاكراك ومش هنساك - في وسط الطريق - هو يا قلبي اللى اختار، يشدو بها كلا من : الفنانين محمد الخولى، هبة إسماعيل ومحمد متولي.

يشار إلي أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية ‏بدأ تأسيسها في يونيو 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتضم 45 فردًا ما بين كورال وعازفين وصوليست، وتعتمد  على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

قدمت الفرقة عروضًا موسيقية متنوعة وناجحة لاقت استحسان الجمهور، حيث شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا أشادت به الصحف والمجلات الفنية بدولة الكونغو، كما قدمت عروضًا عديدة  للأطفال تتناسب مع مختلف فئاتهم  العمرية.

ــ نجوم الاوبرا بملابس شخصيات كلاسيكية على المسرح الكبير
في سياق متصل، تستضيف فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، الحفل الثاني للتينور الإيطالي مايتشو جوميز، بمصاحبة كورال أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر ومن إخراج حازم رشدى وذلك على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة .

يتضمن البرنامج مقتطفات غنائية وثنائيات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها: كاڤاليرا روستكانا ، التروفاتورى ، توراندوت ، كارمن ، دون كارلو ، أكسير الحب ، الناى السحرى ، لابوهيم ، توسكا وعايدة يؤديها نجوم الفرقة بملابس الشخصيات وهم: إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مني رفلة ، مصطفي محمد، وليد كريم، عبد الوهاب السيد، عماد عادل، جيهان فايد، جولي فيظي، أمينة خيرت، عزت غانم وليلي إبراهيم .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

فرقة أوبرا الإسكندرية مسرح أوبرا دمنهور دار الأوبرا المصرية اشهر الاوبرات العالمية دكتور مجدي صابر

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