المجلس الدولى للرياضة العسكرية يؤكد أهمية تونس لتنظيمها عشرات البطولات

أكّد رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية هيرفي بيسريلو "Hervé Piccirillo" على أهمية عضوية تونس في المجلس الذي دخلت تحت لوائه منذ أكثر من 60 عاما، مشيرا إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في أكثر من 190 دورة رياضة عسكرية، ونظّمت العشرات من البطولة القارية والعالمية في مختلف الاختصاصات الرياضية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية - في بيان اليوم - أن رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية "CISM" قام بزيارة عمل إلى تونس، التقى خلالها بالمسئولين عن إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية، حيث أطلع خلالها على المنشآت الرياضية العسكرية وتبادل وجهات النظر حول مستقبل الرياضة العسكرية في تونس وآفاق التعاون بين القوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية.

وقال رئيس المجلس الدولي إن القوات المسلحة التونسية لديها إرادة كبيرة لتعزيز دورها في المجلس من خلال تنظيم المنتدى العلمي حول الرياضة العسكرية عام 2023 واحتضان البطولات العسكرية، بالإضافة إلى التفكير في انشاء مركز دولي للتدريب في مختلف الاختصاصات الرياضية العسكرية ما يتطلب بذل الجهود والعمل للاستجابة لتطلعات الشباب الأفريقي في مجال الرياضة العسكرية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 9 آلاف و800 شخص بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان - أنه تم إجراء 28 ألفا و754 تحليلاً مخبريًا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 34.08%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و517 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين 737 ألفًا و652 شخصًا.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 26 ألفا و96 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 876 ألفا و245 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 864 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 193 حالة، و50 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.