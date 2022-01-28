الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

سامح شكري
سامح شكري

بحث وزير الخارجية سامح شكري، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجوانب المتعدّدة للعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
 

كما استعرض الوزيران - خلال الاتصال الهاتفي - سُبل دفع عدد من ملفات التعاون بين البلدين، في ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن؛ وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب.
 

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في بيان صحفي اليوم - بأن الوزيرين بحثا أيضاً عددا من القضايا الإقليمية بهدف تبادُل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

 

وعلى صعيد آخر، شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

 

وجاء الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ومبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، والمبعوث الروسي للمناخ راسلان إيديلجرييف، وباتريشيا أسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. 

 

وعقد الاجتماع في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر التي من المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب عن تقديره لانعقاد هذا الاجتماع الذي يوفر فرصة للحوار مع الدول صاحبة الاقتصاديات الأكبر في العالم، بهدف دعم الجهود الدولية الجماعية للتصدي لظاهرة تغير المناخ.

 

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى أن يساهم المنتدى، الذي يضم الدول الاقتصادية الكبرى صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات الملوثة، في بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يُعزز من فاعلية الجهود الدولية في مجال تغير المُناخ.

 

وأشار إلى ما حققته الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسجو من نجاح وزخم على صعيد الجهود الدولية في مجال المناخ، منوهًا بأن اعتماد "برنامج عمل جلاسجو- شرم الشيخ الخاص بالهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ" يمثل تقدمًا على صعيد جهود التكيف مع تغير المناخ.

 

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تدرك حجم المسئولية المُلقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المُقبلة للمؤتمر، واعتزامها البناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر.

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