رئيس المجلس الرئاسى الليبى: المصالحة الوطنية طوق نجاة البلاد

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي يُعد طوق نجاة للبلاد، حيث لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والمصالحة الشاملة، وهو طريق الاستقرار والازدهار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء تحالف القوى الوطنية، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وقدم أعضاء تحالف القوى الوطنية للمنفي مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية؛ تسهم في استقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

وفي وقت سابق، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم، مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف؛ لبحث تفعيل عمل جهاز الأمن الوطني.

قدم مستشار الأمن الوطني إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بالخطوات التي يقوم بها لغرض تفعيل وتنظيم عمل جهاز الأمن الوطني.

كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، عدداً من الملفات المتعلقة بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أهمية عمل الجهاز وضرورة تفعيله، لافتًا إلى ضرورة تسخير جميع الإمكانات ليقوم الجهاز بعمله المنوط به.

والتقى محمد المنفي، اليوم بوفد من مدينة بنغازي، برئاسة عضو مجلس النواب عن المدينة، عائشة الطبلقي، ووكيل جامعة بنغازي للشئون العلمية، عبد الكريم الغزالي، لمناقشة عددٍ من الملفات التي تتعلق بمدينة بنغازي.

تم في اللقاء بحث العديد من الإشكاليات التي تعاني منها جامعة بنغازي وكلياتها، خاصة ما يتعلق بمشاريعها المتعثرة، وتطوير المعامل والمكتبة المركزية وتحديثها، واستعراض مخاطبات الجهات المختصة، وضرورة دفع عجلة البناء والإعمار في الجامعة.

كما ناقش الاجتماع آلية توحيد مؤسسة المصرف الزراعي، وإنهاء حالة الانقسام بهذه المؤسسة ودعمها، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، وتساهم في التنمية.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي، حرصه التام على إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة بنغازي، خاصة جامعة بنغازي التي تعد من أعرق الجامعات الليبية والعربية، وعلى أهمية العمل مع الجهات التنفيذية المختصة لدعمها.

وبدأت المستشارة الأممية استيفاني وليامز جولة مكوكية من تونس لتشمل تركيا ومصر بهدف "حلحلة" الأزمة الليبية ودعم الانتخابات.