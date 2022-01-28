جهاز 6 أكتوبر يوصل رفع حالة التأهب لمواجهة الطقس السيئ (صور)

واصل جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة عدم استقرار الأحوال الجوية، ورفع كافة آثار وتجمعات الأمطار.

رفع حالة التأهب لمواجهة الطقس السيئ

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ وجاهزية أطقم مجابهة الأزمات؛ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة بنطاق المدينة.

رفع حالة التأهب لمواجهة الطقس السيئ

رفع حالة التأهب لمواجهة الطقس السيئ

وشدد رئيس الجهاز على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدار الساعة، والتأكد من تصريف مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

رفع حالة التأهب لمواجهة الطقس السيئ

وأكد نائب رئيس الجهاز المهندس عزوز السيد الشحات قرشم على جاهزية روافع الصرف الصحي بالمدينة وتمركز سيارات شفط المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المدينة، تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب محطات الصرف الصحى على مدار الساعة.

رفع حالة التأهب لمواجهة الطقس السيئ

وأشار المهندس محمود دسوقى، معاون رئيس الجهاز، على استمرار حالة التأهب لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المدينة فور تساقط الأمطار، بالإضافة إلى ما تم من تطهير لبالوعات الأمطار.

ولفت إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والعمليات والخط الساخن ١٥١٠٠ لتلقي شكاوى المواطنين على مدار ٢٤ ساعة.



رفع حالة التأهب لمواجهة الطقس السيئ

وشدد المهندس عادل النجار على استمرار حالة الطورئ وغرفة الإنقاذ للحالة العاجلة، مؤكدا على جميع الإدارة المعنية بالجهاز متابعة حالة الطريق وشفط كميات المياه بالأنفاق والكباري حتى لا تعيق سير حركة السيارات والعمل على تكثيف الجهود المبذولة لإزالة كافة المعوقات التي تسبب هطول الأمطار والطقس السيئ.