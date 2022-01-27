إطلالة باللون الأسود لـ إيمى ودنيا سمير غانم فى حفل«JOY AWARDS» بالرياض

خطفت النجمة دنيا سمير غانم الأضواء برفقة شقيقتها إيمي، في حفل توزيع جوائز " JOY AWARDS" بالرياض، وهي جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية، تحت رعاية تركي آل الشيخ.

وتخطت الشقيقتان أحزانهما بعد وفاة الأب والأم، حيث يعتبر هذا هو الظهور الرسمي الأول للنجمتين في المهرجانات والاحتفالات الفنية.

إطلالة سوداء لإيمى ودنيا سمير غانم بـ « JOY AWARDS» الرياض

ارتدت الشقيقتان فساتين سوداء طويلة، مع حقائب من خامة القطيفة، مع شعر منسدل على الأكتاف، كما نسقوا ماكياج بسيط يتماشى مع الإطلالة.

وحضر الحفل العديد من النجوم العرب والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات، حيث يأتي الحفل ضمن فعاليات ختام موسم الرياض والذي شهد الكثير من العروض الترفيهية.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث من المفترض ان يشهد الحفل عدد من العروض الفنية الحية على المسرح، بالإضافة إلى تكريم الكثير من الشخصيات العامة في الوطن العربي.

ومن المفترض، أن يتم اختيار الفائزين من النجوم عن طريق تصويت النجوم، وهذا ما يميز الحفل والتكريم، وذلك من خلال التصويت الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

ويحضر الحفل كوكبة كبيرة من النجوم وأبرزهم كل من: إيمي سمير غانم، وزوجها النجم حسن الرداد، والفنانة دنيا سمير غانم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته النجمة روجينا، والمطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب العراقي كاظم الساهر، والنجمة ليلى علوي، والنجم رامز جلال، والنجم محمد سعد، والإعلامي عمرو أديب، والنجم وليد توفيق.

بالإضافة إلى النجم كريم محمود عبد العزيز، وقصي الخولي، وراغب علامة، والتونسية لطيفة، وأحلام، وكارمن بصيبص، وروبي، والنجمة اللبنانية إليسا، والنجم محمد حماقي والنجمة السورية أصالة نصري وزوجها، وعدد كبير من النجوم من مختلف دول العالم.