الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«آبل» تستعيد صدارة مصنّعي الهواتف الذكية في الصين

آبل
آبل

استعادت آبل في الربع الأخير من 2021 صدارة الشركات المصنّعة للهواتف الذكية على صعيد المبيعات في الصين بعد ستّ سنوات على فقدانها هذا الموقع، في وقت تعيق فيه العقوبات الأميركية بشدّة شركة هواوي الرائدة في البلاد، وفق دراسة.
وعلى رغم تراجع السوق في الصين، ازدادت حصة آبل في مبيعات الهواتف لتصل إلى 23 % في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، وفق ما ذكرت شركة «كاونتربوينت» في دراسة.

وباتت الشركة الأمريكية العملاقة نهاية 2021 أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في البلد الآسيوي العملاق على صعيد المبيعات، لتطيح بذلك شركة «فيفو» الصينية.

وقبل عام، كانت شركة آبل في المركز الرابع مع حصة سوقية تبلغ 16%، متأخرة عن علامات تجارية صينية بينها هواوي التي كانت تتصدر القائمة مع 23 %.

ولأول مرة منذ عام 2015 تستعيد شركة آبل الصدارة في الصين، بحسب «كاونتربوينت» التي لا تحدّد عدد الأجهزة المباعة.

وأشار المحلل في «كاونتربوينت» مينغمين جانغ إلى أن أداء آبل الاستثنائي مرتبط بمزيج من استراتيجية التسعير وزيادة مستوى المنتجات لدى هواوي" التي بنت نجاحها من خلال تقديم منتجات بأسعار متدنية في البداية.

وكانت هواوي في صلب التنافس الصيني الأمريكي لسنوات، على خلفية الحرب في مجال التجارة والتكنولوجيا بين القوتين العالميتين الرائدتين.

ووجدت هواوي نفسها في مرمى نيران إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي اتهمتها، من دون تقديم أدلة، بالتجسّس المحتمل لصالح بكين.

وفي عام 2019، وضعت واشنطن المجموعة الصينية على قائمتها السوداء لمنعها من الحصول على التقنيات الأميركية الضرورية لمنتجاتها.

وحافظت إدارة جو بايدن على هذه القيود.

ومددت شركة «أبل» الموعد النهائي الذي تطالب فيه تطبيقات بالامتثال لسياسة الشراء داخل التطبيق للشركة مرة أخرى.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني، أنه يمكن للتطبيقات المستهدفة من خلال التمديد استخدام خيارات دفع بديلة حتى 30 يونيو المقبل.

واشنطن أبل هواوى دونالد ترامب ترامب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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