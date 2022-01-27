تجديد حبس 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يوما

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بتجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.



وأسندت النيابة إلى المتهمين وهم كلا من:"ع. ش"، و"أ. م"، و"ي. أ"، و"م. ب"، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما وجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.