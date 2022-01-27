الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما الفرق بين حب الشباب الكيسي والهرموني وكيفية العلاج؟

حب الشباب
حب الشباب

كشفت آخر الإحصائيات أن حب الشباب يؤثر على 85% من المراهقين، فتشخيص حب الشباب ليس بالبساطة التي يبدو عليها، فهي حالة لا تؤثر عليك جسديًا فحسب، بل تؤثر علي نفسيتك أيضًا.

في هذا السطور التالية، يكشف أطباء الجلد بموقع " healthdigezt" الطبي، الفرق بين حب الشباب الكيسي والهرموني، مع تقديم العلاج المناسب لكلتا الحالتين لمنعهما من التكرار.

ما هو حب الشباب الكيسي؟

يتسم حب الشباب الكيسي بظهور بثور كبيرة وحمراء ومؤلمة عميقة في الجلد، حيث يتطور هذا النوع من حب الشباب عندما تنسد مسام بشرتك، فعندما تحاصر بكتيريا حب الشباب، فإنها تسبب احمرارًا والتهابًا

ويمكن أن يكون سبب حب الشباب الكيسي هرمونيًا حيث يلعب الأندر وجين دورًا في تطوره خلال فترة البلوغ، وهذا يؤدي إلى تغيرات في الجلد ومنها ظهور حب الشباب. 

وتشمل العوامل الأخرى التي تسبب حب الشباب الكيسي العوامل الوراثية والرطوبة، استخدام مستحضرات التجميل التي تسد المسام والمنظفات والمستحضرات، فإذا تُرك حب الشباب الكيسي دون علاج، يمكن أن يستمر لسنوات، مما قد يؤثر على مناطق كبيرة من الجلد ويترك علامات وندبات دائمة.

أوضح الأطباء، أن هناك عدة طرق لعلاج حب الشباب الكيسي، ومنها التقشير، حيث يجب المواظبة على العملية كل يومين لأنه يساعد على إزالة البكتيريا.

ينصح الخبراء بضرورة قضاء بضع دقائق تحت أشعة الشمس لأن الأشعة فوق البنفسجية تساعد على قتل البكتيريا.

ما هو حب الشباب الهرموني؟

يحدث هذا النوع من حب الشباب عندما تنخفض هرمونات الإستروجين والتستوستيرون والأندروجين بشكل طبيعي خلال دورة مدتها 30 يومًا.

أشار الأطباء، إلى أنه عندما يحدث زيادة في مستوى هرمون التستوستيرون وانخفاض في هرمون الاستروجين ينتج الجلد المزيد من الدهون، حيث يؤدي الإفراط في إنتاج الزيت إلى حدوث احتقان يؤدي إلى تكوين البكتيريا المسببة لحب الشباب. 

وتتمثل العلاجات الفعالة لحب الشباب الهرموني، في البحث عن منتجات تحتوي على مكونات توازن الهرمونات لأن السبب المحدد لحب الشباب هو سبب هرموني بطبيعته.

كما يتم علاج حب الشباب الهرموني موضعيًا عن طريق دمج منتجات الاستروجين النباتي، بالإضافة إلى تجنب مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

الهرمونات مستحضرات التجميل علاج حب الشباب حب الشباب الهرموني حب الشباب الكيسي

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وائل لطفي

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