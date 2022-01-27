الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، على رفع درجة الإستعداد وإنهاء كافة الاستعدادات باللجان مع تطبيق  كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات.

كما أكد محافظ البحيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مع تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات. 

كما أكد اللواء هشام آمنة على ضرورة وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وإجراء المسح الحراري وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية حرصا على سلامة أبناؤنا الطلاب وجميع العاملين.

 كما أكد محافظ البحيرة على استمرار كافة الجهود لرفع آثار وتراكمات الأمطار بجوار المدارس والشوارع المؤدية إليها مع تكثيف أعمال النظافة حولها وكذا مراجعة أعمال الإنارة والكهرباء  بجميع الشوارع والمدارس.

وأشار يوسف الديب  وكيل وزارة  التربية والتعليم أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية العامة يبلغ ١١٥٢٢٠ طالب وطالبة وعدد ٤٥٤٥ طالب وطالبة "إعدادية مهنية" يؤدن الامتحانات بعدد ٧٠٠ لجنة  بنطاق ١٨ إدارة تعليمية على مستوي المحافظة بالإضافة إلى عدد ٤٨ طالب وطالبة إعدادية تربية خاصة فى ٤ لجان.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" والتى تنطلق اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٩ يناير الجاري وتنتهي ٣ فبراير المقبل. 

وزارة مدارس البحيرة امتحانات محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم

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