نشاط مكثف لعمال النظافة في أول أيام معرض الكتاب

في الساعات الأولى من افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور، ظهر عمال النظافة بشكل كثيف في ساحات المعرض الخارجية والقاعات الداخلية للحفاظ على نظافة المكان.

ومنذ انطلاق المعرض في يومه الأول للجمهور، وأيادي عمال النظافة هي الأولى في المعرض، يعملون بشكل مستمر للحفاظ على نظافة المكان مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وبالتزامن مع بداية فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كان عمال النظافة أول الموجودين أمام البوابات الرئيسية للمعرض.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 صباح اليوم الخميس إقبالا كبيرا من الجمهور، بالساعات الأولى.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».