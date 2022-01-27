من غدً.. الأنبا أكسيوس يعلن إجراءات كنائس المطرية لمواجهة كورونا

أعلن الأنبا أكسيوس أسقف كنائس عين شمس والمطرية ترتيبات الكنائس بالمنطقة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وقال أسقف كنائس عين شمس في بيان له، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والحالة والجو والمساعدة لانتشار العدوي الفيروسية فقد قررنَا بدءَا من غدًا الجمعة 28 يناير ولحين تحسين الأوضاع الاكتفاء بقداسي الجمعة والسبت والأحد بالإضافة لقداس يوم الأربعاء.



وتابع الأسقف أكسيوس، إيقاف كل أنشطة التربية الكنسية واجتماعات الخدمة واجتماعات المراحل والمسرح والكورال ومدرسة الشمامسة والرحلات والمؤتمرات، وكذلك إيقاف جميع الاجتماعات الروحية بالكنيسة على كافة مستوياتها بما فيها اجتماع الأسرة واجتماع درس الكتاب.

لافتًا إلى عدم التواجد بعد القداسات وفي حوش الكنيسة بنصف ساعة، مع استمرارية عمل الحضانة والمشغل، ومكتبات الكنيسة مُتخذين كافة الإجراءات الاحترازية.