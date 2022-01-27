دفن رفات شخصين ماتوا حرقا في تصادم 3 سيارات بطريق «القاهرة- الإسماعيلية»

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن رفات شخصين لقيا مصرعهم وتفحمت جثثهم تماما على إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"، وقررت النيابة ندب خبير المعمل الجنائي لمعاينة السيارة المحترقة واستعلمت عن الحالة الصحية لعدد 6 أشخاص أصيبوا في الحادث تمهيدا للانتقال وسماع أقوالهم.

وكان قد وقع حادث تصادم مروع في الساعات الأولى من صباح الخميس بين سيارات بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"، واشتغلت النيران في إحدى السيارات وتوفي شخصين وأصيب 6 آخرين.

وعلى انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية وتم إطفاء السيارة المشتعلة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ‏لتلقي العلاج.

‏وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم ثلاث سيارات واشتعال النيران في أحدهم بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بحروق متنوعة ‏نتيجة الحادث، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

بينما تم نقل جثث المتوفين المتفحمة إلى مشرحة مستشفى القصاصين ‏وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية بالجسم، وتحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.