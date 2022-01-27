سيولة مرورية في حركة السيارات على الطريق الزراعي

يشهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي "القاهرة - القليوبية"، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، سيولة مرورية في حركة السيارات، خاصة للقادم من الزراعي للمؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الطريق الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر وطوخ، حالة من انتظام الحركة المرورية.

و يكثف "مرور القليوبية"، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

فيما كلف مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.