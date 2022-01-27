لتفادي أعراض انخفاض مستويات الطاقة.. 3 أطعمة غنية بفيتامين بفيتامين 12

يعد فيتامين "ب 12" ضروريا لصحتك ومستويات الطاقة وتعزيز عدد خلايا الدم الحمراء، وهنا يجب أن تسال نفسك، هل تحصل على ما يكفي من فيتامين "ب 12" في نظامك الغذائي؟ هل غالبا ما تشعر بالتعب؟ قد يكون نقص فيتامين ب 12 هو السبب في انخفاض مستويات الطاقة لديك.

ونظرا لأهمية هذا الفيتامين، يجب عليك تعويضه لصحة جسمك ونشاطك، ووفقًا لموقع Express نستعرض أبرز أعراض نقصه والأطعمة الغنية به.

ما هي أعراض نقص فيتامين ب 12؟

يساهم فيتامين ب 12 في الكثير من العمليات الهامة في جسمك، مثل المساعدة في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، لذلك إذا لم تحصل على ما يكفي منه، فقد تبدأ في ملاحظة مجموعة متنوعة من الأعراض، منها:

مسحة صفراء شاحبة على بشرتك.

التهاب اللسان واحمراره (التهاب اللسان).

قرحة الفم.

تنميل بالجسم.

التغييرات في طريقة مشيك.

رؤية مشوشة.

اكتئاب.

تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

انخفاض في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم.

النباتيون معرضون بشكل كبير لخطر نقص فيتامين ب 12، حيث أن العديد من مصادر فيتامين ب 12 هي منتجات الألبان واللحوم والأسماك.

وفقًا لـ NHS منظمة الصحة الوطنية، بإنجلترا، فإن ما يجب أن يحصل البالغون عليه من الفيتامين حوالي 1.5 ميكروجرام.

- مصادر"B12" التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي

1- استبدل الفول مع تناول الخبز بـ السردين

هذا العشاء السريع والسهل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 12 وغني بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى، و يحتوي جزء 100 جرام من السردين المعلب على ما بين ثمانية إلى 13 ميكرو جرامًا من فيتامين ب 12.

لا يحتوي السردين على نسبة عالية من فيتامين ب 12 فحسب، بل يمنحك أيضًا أحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم والمعادن الأخرى، كما أنه غني بالبروتين أيضًا، مما يعني أن تناول السردين سيبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول.

2- استبدل الحساء بوعاء بلح البحر

يعد الحساء خيار عشاء صحي تمامًا ومليء بالخضروات، ومع ذلك فإن تناول بلح البحر هو أحد أغنى المصادر الغذائية لفيتامين ب 12.

و تحتوي قطعة 100 جرام من بلح البحر على حوالي 10.6 ميكروجرام من فيتامين ب 12، كما أنه غني أيضًا بالزنك والحديد وفيتامين أ بالإضافة إلى كونه مصدرًا خالٍ من البروتين.

3- تناول كبد الضأن بدلا من اللحم

الكبد يعتبر مصدرا ممتازا لـ B12.، اذ يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين بشكل خاص، حيث يوفران حوالي 30 ضعف الكمية اليومية الموصى بها.