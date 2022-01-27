مصر أفضل وجهة سياحية مفضلة لدى الأستراليين خلال 2022

رشح موقع "بي آر نيوز" الأمريكي، مصر وجهة سياحية مفضلة لدى الأستراليين.

وقال الموقع: "مع استعداد الحدود الدولية لإعادة فتحها بعد العديد من عمليات الإغلاق الشاقة على مدار العامين الماضيين، يتطلع الأستراليون إلى تعويض الوقت الضائع في السفر".

وأضاف: أن مصر هي المكان المناسب ليكون وجه للإجازة في عام 2022، لاسيما وأنه عندما أعيد فتح البلاد بحذر أمام السياح في عام 2021 توافد المسافرون من جميع أنحاء العالم، وكانت مناطق الجذب السياحي مزدحمة للغاية، ولكن الآن بعد أن هدأ التدفق الأولي للمسافرين المتحمسين أكدت عملاق شركات السفر الاسترالية "Inspiring Vacations"، أن عام 2022 سيكون وقتًا أكثر هدوءًا للسفر إلى مصر.

كما شجعت الشركة المسافرين على زيارة مصر في أي وقت خلال العام، حيث يستمر الطقس الدافئ طوال العام، فضلًًا عن التلكلفة الميسورة بغض النظر عن موسم السفر.

ووفقًا للشركة الاسترالية، فإن أفضل طريقة لرؤية مصر، هي عن طريق الجولات المصحوبة بمرشدين، لاسيما وأن مصر مليئة بالتاريخ الرائع والمعالم الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة.

كما رشحت الشركة عددًا من الأنشطة للقيام بها في مصر، من القيام برحلة بحرية في نهر النيل، وزيارة أهرامات الجيزة، وتناول أشهى المأكولات المصرية الأصيلة، وركوب الجمال عبر الصحراء المذهلة.

وأشارت إلى أن مصر بلد فريد من نوعه ومليء بالثقافة والتاريخ الثريين لدرجة أنه سيكون من العار أن تفوت فرصة تجربة أي جزء منه.

يأتي هذا فيما اختارت صحيفة "تليجراف" البريطانية مصر ضمن أفضل 20 وجهة سياحية في العالم، قائلة: "تمنح شعورًا رائعًا بالمغامرة ومصدرًا للإلهام"، ونصحت السياح البريطانيين بالسفر إلى أرض الفراعنة والاستمتاع برحلة نيلية تتضمن زيارة بعض المواقع الأثرية.

وقالت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن السفر إلى مصر هذا العام يأتي ضمن الرحلات "المشوقة التي من الممكن أن تغير مجرى الحياة والتي حلمنا بها لفترة طويلة"، مشيرة إلى أن مصر تعد من أفضل الوجهات للخروج في رحلات نيلية ترفيهية خلال فصل الشتاء لما تتمتع به البلاد من مقومات تاريخية وسياحية ومعالم أثرية على ضفاف نهر النيل.