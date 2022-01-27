لبنان يسجل 15 وفاة و8639 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 15 وفاة و8639 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في منشورها الدوري بشأن الوضع الوبائي في البلاد، إلى أن العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 فبراير 2020 إرتفع إلى 882783.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 8367 إصابة بين المقيمين و272 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى أن ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9528.

وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 723 من بينها 357 في العناية المركزة، بنسبة تبلغ 72%.