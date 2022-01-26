أطعمة ومشروبات تضر القلب بعد «الخمسين»

مع التقدم في العمر، يسعى الكثيرون في السير على نمط حياة صحي بقدر الإمكان من اجل تفادي الإصابة بأمراض الشيخوخة والمشاكل الصحية التي تسيطر على الكثير بعد سن الخمسين، فربما قرأت في مكان ما أن قصور القلب هو السبب الرئيسي لدخول المستشفى للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، غالبًا ما يحدث في الخمسينيات والستينيات من العمر زيادة في الوزن، خاصة حول منطقة الوسط، الأمر الذي يساهم في زيادة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا قدم خبراء التغذية بموقع "eat this" الطبي، عددا من الأطعمة الغير صحية لقلبك، والتي يجب الابتعاد عنها إذا كان عمرك فوق الخمسين.

اللحوم الدهنية والأطعمة المقلية:

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك بعد سن الخمسين، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة جادة على كمية الدهون المشبعة التي تدخلها يوميًا إلى جسمك.

أوضحت أخصائية التغذية ربيكا تشلين، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يعانون من تراكم الدهون وزيادة نسبتها في الجسم وحول الأعضاء الحساسة بالجسم.

أكدت تشلين، أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تتسبب في انسداد الشرايين، زيادة نسبة الكولسترول السيئ، والمساهمة في ارتفاع ضغط الدم .

أوصت أخصائية التغذية، بالحد من استهلاك اللحوم في الوجبات بحيث لا يتجاوز حجمها 3 أونصات بحجم راحة يدك تقريبًا، ومعالجة اللحوم الحمراء الرخامية وتجنب الأطعمة المقلية.

رقائق البطاطس والصودا:

توفر وجبات الغذاء الأساسية ورقائق البطاطس والصودا خدعة الكثير من المشكلات الصحية للقلب، فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية جدًا من الصوديوم ولكنها تشجع أيضًا على الإفراط في تناول الطعام وتزيد من مخاطر زيادة الوزن.

كما يلعب السكر أيضًا دورًا رئيسيًا في صحة القلب السيئة، فهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب، حيث يمكنك تجنب هذا الخطر عن طريق اختيار بدائل أكثر صحة للصودا والتي تتمثل في العصائر الطازجة.

مشروبات الدايت:

قد يبدو التحول من المشروبات المحلاة بالسكر إلى المشروبات الغازية الخاصة بالحمية لخفض السعرات الحرارية والسكر خطوة ذكية، لكنها تأتي بنتائج عكسية عندما يتعلق الأمر بصحة القلب.

أكد خبراء التغذية، أن المشروبات المحلاة صناعياً ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد وجدت دراسة نشرت في مجلة "Diabetes Care" أن الأشخاص الذين يشربون مشروبات الدايت يوميًا لديهم خطر أكبر بنسبة 36٪ للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي و 67٪ خطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بمن لا يشربون.