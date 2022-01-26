الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شفط وكسح مياه الأمطار من شوارع الدقهلية

كسح المياه
كسح المياه

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن فرق العمل بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تمكنت من كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع والميادين. 

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وأكد المحافظ ضرورة متابعة تنفيذ إجراءات التعامل مع موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية  وتجمعات الأمطار، مشددا على أهمية التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول وكذا ضرورة التواصل المستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة. 

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وأشار إلى أن هناك خطة متكاملة يتم تنفيذها في هذا الصدد من خلال أجهزة المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعاتها المنتشرة بنطاق المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية المراكز المدن

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