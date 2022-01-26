الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 219 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى الدقهلية

الإزالات
الإزالات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال المرحلة الأولى لحملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وعلى جانبي نهر النيل بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن حملة اليوم أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدٍ بمساحة 1662مترًا مربعًا تابعة لولاية الري بمراكز ومدن الجمالية والمنصورة ومنية النصر، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تنفيذ إزالته 219 حالة تعدٍ بمساحة 15402 متر مربع بمراكز ومدن وقري المحافظة منذ بدء التنفيذ للموجة المذكورة بنطاق الدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وجميع القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية الصرف والرى والنيل لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وكلف رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدٍ جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولًا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية حملات أراضي

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وائل لطفي

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