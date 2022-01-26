تعرف على موعد رأس السنة القمرية 2022 والدول التي تحتفل بها

شهر فبراير هو أقصر شهر في السنة، ولكنه يبدو أيضًا أكثر الشهور ازدحامًا هذا العام، سيبدأ الشهر بأسلوب رائع مع الاحتفال بالعام القمري الجديد 2022 في الأول من فبراير، السنة القمرية الجديدة والعام الصيني الجديد متماثلان، لكن يتم الاحتفال بالسنة القمرية أيضًا في دول آسيوية أخرى.

ما هي السنة القمرية الجديدة؟

تمثل السنة القمرية الجديدة بداية السنة التقويمية التي تبني أشهرها على دورات القمر، يعود تاريخ التقليد إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، عندما كانت أسرة شانج في السلطة، وعادة ما تهبط في بعض الوقت بين نهاية يناير ومنتصف فبراير، في العام الماضي صادف العام القمري الجديد في 12 فبراير.

وتجدر الإشارة إلى أن السنة القمرية الجديدة ليست علاقة ليوم واحد، إنها عطلة مليئة بالإثارة يتم الاحتفال بها على مدار 15 يومًا، خلال هذا الوقت يتم تنظيف المنازل ووضع الزينة وتنظيم الأعياد ووجبات العشاء العائلية، وتسوية الديون، وإطلاق الألعاب النارية، هناك أيضًا مسيرات عامة واحتفالات أخرى لمشاهدتها.

وفي الصين هناك بعض الأطباق التي يتم تناولها وجه التحديد بهدف جلب الحظ والازدهار للعام المقبل من المعكرونة طويلة العمر إلى بط بكين، عادة ما تتوج الاحتفالات في تاريخ اكتمال القمر بمهرجان الفوانيس المعروف أيضًا باسم مهرجان شانجيوان.

يتم الاحتفال به في العديد من البلدان - وليس فقط الصين

وفقا لموقع ذا ناشونال طورت العديد من الدول المجاورة في آسيا احتفالاتها بالعام الجديد، متأثرة بالتقويم الصيني، على سبيل المثال ، تحتفل فيتنام بـ Tet Nguyen Dan، المعروف أيضًا باسم Tet، بينما تحتفل كوريا بسولال، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بدلاً من 15 يومًا.

في منغوليا يُطلق على السنة القمرية الجديدة اسم تساجان سار وعادة ما يكون أول احتفال بهذا العام، في إندونيسيا تُعرف السنة الصينية الجديدة باسم إملك وأصبحت عطلة شهيرة.

ما هو الحيوان المرتبط هذا العام؟

ترتبط كل سنة صينية جديدة بحيوان وفقًا لتقويم الأبراج الصينية، والذي يضم 12 حيوانًا بما في ذلك الثور والفئران والتنين والحصان والقرد والديك، هذا العام هو عام النمر يعتمد التقويم على دورة مدتها 12 عامًا، مع سقوط آخر سنة نمر في عام 2010 وفقًا للخرافات، فإن أولئك الذين ولدوا خلال عام النمر هم شجعان وتنافسيون وقويون.