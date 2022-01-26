خلال 10 أشهر.. 31.4% زيادة فى التبادل التجارى مع دول أمريكا الجنوبية

حقق التبادل التجارى بين مصر ودول أمريكا الجنوبية نموًا بنسبة 31.4%، ليصل إلى حدود 4.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر لدول أمريكا الجنوبية 867.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 394.087 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 473.022 مليون دولار.

وجاءت البرازيل فى المرتبة الأولى بأعلى صادرات مصرية لدول أمريكا الجنوبية بقيمة 403.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 166.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 237.1 مليون دولار، يليها الأرجنتين بقيمة 365.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 169.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 196.1 مليون دولار.



فيما بلغت واردات مصر من دول أمريكا الجنوبية 3.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر الأولى من 2021 مقابل 3.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 561.9 مليون دولار.

وجاءت البرازيل فى المرتبة الأولى بواردات بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 121.6 مليون دولار، كما بلغت واردات الأرجنتين 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.095 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 313.2 مليون دولار.