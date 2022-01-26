«القومى للإعاقة» يهنئ منتخب كرة السلة كراسى متحركة لفوزه على الكونغو

هنأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، وجميع أعضائه وعضواته، فريق مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة الذي حقق فوزًا كاسحًا، اليوم الأربعاء، على منتخب الكونغو بنتيجة 23/ 85، ويتمنى له التوفيق في مباراته مع منتخب جنوب إفريقيا، والتي ستقام غدًا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

"القومي للإعاقة" يستقبل رئيس الوزراء في جناحه خلال افتتاح معرض الكتاب

واستقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جناح المجلس المقام في صالة 3 (B12) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وخلال ذلك استمع رئيس الوزراء وبرفقته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين، ووزيرة الثقافة الجزائرية، وعدد من السفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، و"نيقولاوس جاريليديس"، سفير اليونان بالقاهرة، لشرح الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، التي استعرضت أبرز معروضات جناح المجلس الثقافية المتنوعة التي من بينها الإصدارات التوعوية الصادرة عن المجلس خلال عامي 2021/2022، وتجربة الكتب المنطوقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بواسطة تقنية برنامج "ديزى"، والمطبوعات الخاصة بالتوعية بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وكتيب آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقرير الإنجازات عن فترة عمل المجلس خلال السنوات السابقة، والتقارير الخاصة برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن هذه المطبوعات تم إصدارها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى.

وأردفت، إلى جانب ذلك يوفر المجلس عددًا من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مشيرة إلى أن المجلس يهدف من خلال جناحه المشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى توعية رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، بالإضافة إلى تعريفهم بدور المجلس الخاص برسم السياسات الرامية التي تهدف إلى دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فضلًا عن التسويق لمنتجاته الثقافية المختلفة.